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Пожары в Чернобыльской зоне. В Минздраве советуют не выходить из дома

Пожары в Чернобыльской зоне. В Минздраве советуют не выходить из дома - Фото
Последствия пожара в Чернобыльской зоне (Фото: Facebook/Антон Геращенко)
15.04.2020, 12:15

Глава Минздрава Максим Степанов советует больше пить воды и ограничить прогулки по утрам

Минздрав рекомендует украинцам с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы, пока не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и Киеве был в рамках нормы, составлял 0,11 микрорентген в час.

"В то же время мы видим повышение разных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем людям, которые имеют хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе", - отметил Степанов.

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Он рекомендует больше пить воды, делать влажную уборку, поскольку это важно для состояния здоровья.

Сегодня врио главы Государственной экоинспекции Егор Фирсов сообщил, что состояние радиационного загрязнения в Чернобыльской зоне - в норме с точечными несущественными превышениями.

Замеры радиоционного фона в Демидове

Фото: facebook.com/egor.firsov

"Приборами радиационного контроля зафиксировано 12-15 мкР/ч (микрорентген в час) или 0,12-0,15мкЗв/ч (микрозивертов в час), что не превышает естественный радиационный фон", - уточнил Фирсов.

Замеры радиоционного фона

Фото: facebook.com/egor.firsov

Он добавил, что делали замеры радиационного фона в пригородах, КПП, зонах пожара, авто, помещениях зоны и других объектах.

  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.
  • 14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить.

Читайте также: Пожар в зоне ЧАЭС. Горело 10% территории, крупные животные спаслись – ГСЧС

Арина Толина
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