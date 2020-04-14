Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить - Госэкоинспекция

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить. Об этом сообщил врио главы Государственной экоинспекции Егор Фирсов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме", - отметил Фирсов.

По его словам, спасатели десять суток ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что спасатели не допустили, чтобы огонь перешел на военные склады боеприпасов, объекты Укрытие, Вектор, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

14 апреля Кабмин выделил 45 млн грн для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне.

Читайте также: Пожар в Зоне отчуждения и около ЧАЭС: что известно на 08:30 утра