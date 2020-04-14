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Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить - Госэкоинспекция

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить - Госэкоинспекция - Фото
Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: ЕРА)
14.04.2020, 14:13

И.о. главы Госэконинспекции Егор Фирсов отметил, что радиационный фон в норме

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить. Об этом сообщил врио главы Государственной экоинспекции Егор Фирсов.

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"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме", - отметил Фирсов.

По его словам, спасатели десять суток ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что спасатели не допустили, чтобы огонь перешел на военные склады боеприпасов, объекты Укрытие, Вектор, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон.
  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • 14 апреля Кабмин выделил 45 млн грн для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне.

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Арина Толина
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