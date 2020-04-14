Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить - Госэкоинспекция

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить. Об этом сообщил врио главы Государственной экоинспекции Егор Фирсов.
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"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас, в целом в норме", - отметил Фирсов.
По его словам, спасатели десять суток ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что спасатели не допустили, чтобы огонь перешел на военные склады боеприпасов, объекты Укрытие, Вектор, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.
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