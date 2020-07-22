Расстрел нацгвардейцев под Лисичанском. Идентифицированы пятеро подозреваемых

Пятерым участникам российских незаконных вооруженных формирований сообщили о подозрении

Личности пяти участников незаконных вооруженных формирований России, которые расстреляли нацгвардейцев при освобождении Лисичанска, установлены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что участникам НВФ РФ, которые обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно генерал-майора Национальной гвардии Александра Радиевского, сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.5 ст.260, ч.3 ст.110 УК).

В спецслужбе пишут, что прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточно доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан России и трех местных жителей.

По данным следствия, 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" устроили засаду на подступах к Лисичанску. Во время наступательной операции нацгвардейцев по освобождению города боевики атаковали их с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В боевом столкновении от пули снайпера Радиевский погиб, трое военнослужащих Нацгвардии получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев были ранены.

20 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил , что на оккупированной части Донбасса находятся около 35 500 боевиков гибридной армии РФ, у них на вооружении есть артиллерия и танки.

Наталия Медведева

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