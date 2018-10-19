Расстрел в Керчи: тысячи людей прощаются с погибшими - фото

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Несколько тысяч людей пришли на центральную площадь Керчи проститься с погибшими в результате расстрела в колледже

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Сегодня на центральной площади Керчи проходит церемония прощания с жертвами массового убийства в политехническом колледже. Проститься с погибшими пришли тысячи людей, сообщает Крым.Реалии.

Люди стоят и на прилегающих к площади улицах, многие пришли с цветами.

На площадь вынесли 17 гробов с телами жертв расстрела. Одного из погибших будут хоронить по мусульманской традиции без гроба.

В Керчи похоронят 16 погибших, остальных - в других населенных пунктах.

По оценке оккупационных властей, на церемонию прощания пришли около 20 тысяч человек.

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По версии российского следствия, 17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 20 человек, 42 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. Знакомый Рослякова рассказал, что ученик "ненавидел колледж".

По информации следствия, Росляков вел замкнутый образ жизни и разработал план атаки самостоятельно, никого в него не посвятив. Его похоронят после проведения необходимых экспертиз.

Фото: Радио Свобода