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Разминирование в Станице. Боевики угрожают и не пускают саперов

Разминирование в Станице. Боевики угрожают и не пускают саперов - Фото
Блокпост Станица Луганская (фото - Юрий Клименко/Facebook)
08.08.2019, 10:59

Глава Станично-Луганской райгосадминстрации Юрий Золкин рассказал детали ситуации после провокации в серой зоне

Боевики не дают представителям украинской власти спускаться даже вниз к мосту в серой зоне Станицы Луганской. Об этом сообщил LIGA.net глава Станично-Луганской райгосадминстрации Юрий Золкин.

"Они кричат – требуем от Вас остановиться, если вы будете двигаться, то мы будем воспринимать это как акт агрессии против "ЛНР", объявим тревогу. Они воспринимают, что до провала (моста, - ред.) – эта территория, которую контролирует украинская власть, а от провала и дальше – это якобы они контролируют. Они и наших МЧС-ников только до провала (пускают, - ред.)", - подчеркнул Золкин.

Он уточнил, что пять дней идет процесс разминирования до моста по состоянию на вечер 7 августа.

Мост Станица Луганская (фото - Facebook/Дарка Олифер)

"Там, где разрушена часть и дальше нас не допускают, хотя там наши сотрудники должны идти, потому что мы же не можем своих работников отправить. Если нам, какой-то условно говоря Дейнега (один из главарей боевиков, - ред.), пусть завтра почтовыми голубями пришлет акт о разминировании. Каким образом мы будем принимать этот акт? Как, например, я, как руководитель, буду возмещать ущерб, если кто-то травмируется, если что-то взорвется. Наши должны туда идти, но нас не допускают", - уточнил Золкин.

Отвечая на вопрос, будут ли закрывать мост на время ремонта, Золкин сказал: "В любом случае мы понимаем, что любое движение по мосту будет проходить согласование с оккупантами. Все это прекрасно понимают. Если они не согласуют, какой-то вариант восстановления моста, то они и не дадут исполнять в том варианте, котором захочется нашей стороне".

Золкин подчеркнул, что все будет зависит от того, в каком виде будет происходить восстановление моста. "Полноценное восстановление всей конструкции, то ли частично, - это будет легкая конструкция только для передвижения людей и автотранспорта, я пока не знаю. Когда будет понятно, в каком виде это будет происходить, тогда инженерам можно будет задать вопрос – технологически, насколько дней будете вынуждены прикрыть движение, чтобы провести работы", - уточнил он.

Золкин добавил, что боевики не убрали сооружение на мосту после достигнутых договоренностей ТКГ в Минске.

"Больше того, вот то сооружение, которое они должны были несколько недель назад убрать, эти орки, оно там до сих пор стоит на самом мосту. После встречи в Минске, когда заявили о демонтаже, прихожу на следующий день, сооружение на месте, никаких признаков демонтажа нет, флаг на месте", - отметил он.

  • 6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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боевики станица луганская мост угрозы юрий золкин
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