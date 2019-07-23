Разведение сил в Станице: что происходит на линии разграничения

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК": двоих южнее разрушенного участка моста около Станицы Луганской и четверых возле парковки к югу от указанного моста на участке разведения сил. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Патруль миссии видели так называемого командира террористов, который прибыл на парковку в сопровождении шестерых мужчин в гражданской одежде. "У двоих из этих шести мужчин были камеры и они, как показалось, снимали на видео камеру СММ, установленную на участке разведения", - добавили в пресс-службе.

Наблюдатели зафиксировали около 30 человек, ожидавших в очереди к кабинкам, где проверяют документы. Они отметили, что четверо мужчин демонтировали укрытие возле указанного блокпоста. Стоявшая возле блокпоста женщина 60–69 лет) сказала команде СММ, что люди страдают от жары из-за отсутствия тени, поскольку укрытие демонтируют.

Источники LIGA.net подтвердили, что деревянные укрытия демонтируют. "Зачем они это делают, непонятно, тяжело в такую жару быть под открытым солнцем", - уточнила собеседница.

В ОБСЕ добавили, команда миссии видела огороженный красно-белой лентой треугольный участок (3–4 м) ориентировочно в 100 м к востоку от памятника "Женщина с хлебом" возле подконтрольного Украине пункта въезда-выезда возле Станицы Луганской. Представитель Вооруженных сил Украины в СЦКК сказал наблюдателям, что участок огорожен в связи с проведением работ по разминированию.

Источники LIGA.net сообщили, что террористы усилили проверку документов на своему блокпосту в последние дни.

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