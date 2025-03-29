Резня в Амстердаме. Украина выясняет данные о фигуранте, который может быть ее гражданином

Украинская сторона устанавливает, "кто этот человек, а также как и когда он попал в Нидерланды", сотрудничает с правоохранителями страны

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина выясняет информацию о человеке, который совершил нападение на людей в Амстердаме и может иметь гражданство страны. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Инцидент произошел 27 марта, но о том, что нападающий может иметь украинское гражданство, стало известно только 29-го числа.

По словам Тихого, посольство Украины в Нидерландах находится "в тесном контакте" со стражами порядка страны, чтобы выяснить дополнительную информацию.

Он отметил, что украинская сторона устанавливает, "кто этот человек, а также как и когда он попал в Нидерланды", Киев продолжит сотрудничать с властями Нидерландов по этому делу.

"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", – подытожил Тихий.

27 марта полиция Нидерландов сообщила, что в центре Амстердама произошла резня.

Ранения получили пять человек – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.

29 марта полиция Нидерландов заявила, что мужчина, совершивший нападение, вероятно, является гражданином Украины.