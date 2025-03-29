Резня в Амстердаме. Украина выясняет данные о фигуранте, который может быть ее гражданином
Украина выясняет информацию о человеке, который совершил нападение на людей в Амстердаме и может иметь гражданство страны. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Инцидент произошел 27 марта, но о том, что нападающий может иметь украинское гражданство, стало известно только 29-го числа.
По словам Тихого, посольство Украины в Нидерландах находится "в тесном контакте" со стражами порядка страны, чтобы выяснить дополнительную информацию.
Он отметил, что украинская сторона устанавливает, "кто этот человек, а также как и когда он попал в Нидерланды", Киев продолжит сотрудничать с властями Нидерландов по этому делу.
"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", – подытожил Тихий.
- 27 марта полиция Нидерландов сообщила, что в центре Амстердама произошла резня.
- Ранения получили пять человек – 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний мужчина из Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.
- 29 марта полиция Нидерландов заявила, что мужчина, совершивший нападение, вероятно, является гражданином Украины.