Різанина в Амстердамі. Україна з'ясовує дані про нападника, який може бути її громадянином

Українська сторона встановлює, "хто ця особа, а також як і коли вона потрапила до Нідерландів", співпрацює з правоохоронцями країни

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна з'ясовує інформацію про людину, яка здійснила напад на людей в Амстердамі та може мати громадянство країни. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Інцидент стався 27 березня, але про те, що нападник може мати українське громадянство, стало відомо лише 29-го числа.

За словами Тихого, посольство України у Нідерландах перебуває "в тісному контакті" з правоохоронцями країни, щоб з'ясувати додаткову інформацію.

Він зазначив, що українська сторона встановлює, "хто ця особа, а також як і коли вона потрапила до Нідерландів", Київ продовжить співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі.

"Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – підсумував Тихий.

27 березня поліція Нідерландів повідомила, що в центрі Амстердама сталася різанина.

Поранення отримали п'ятеро людей – 67-річна жінка та 69-річний чоловік зі США, 26-річний чоловік з Польщі, 73-річна жінка з Бельгії та 19-річна мешканка Амстердама.

29 березня поліція Нідерландів заявила, що чоловік, який здійснив напад, ймовірно, є громадянином України.