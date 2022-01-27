Родные умершей обвиняют польских врачей, что ее не стали оперировать из-за запрета абортов

Жительница польского Ченстохова умерла после того, как врачи местного родильного отделения, по заявлению ее родных, отказались ее оперировать из опасения попасть под закон о полном запрете абортов. О случае пишут Czestochowa.naszemiasto.pl.

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22 октября 2020 года Конституционный суд Польши запретил аборты даже для случаев серьезных нарушений у плода. 28 января 2021 года запрет вступил в силу.

37-летняя Агнешка Т., как сообщается, была госпитализирована 21 декабря 2021 года. Она была на первом триместре беременности двумя близнецами. 23 декабря один из зародышей умер в утробе.

Родственники Агнешки Т. обвиняют врачей, что те, опасаясь попасть под действие закона о запрете абортов, не решились проводить операцию по удалению мертвого зародыша, и предложили женщине ждать, когда второй плод умрет сам.

Второй близнец умер в утробе через семь дней, 29 декабря, и еще через два дня медики провели операцию по извлечению мертвых зародышей. Через несколько дней женщину выписали, как утверждает ее семья, не уведомив о результатах анализов.

По словам родных, женщина скончалась от сепсиса 25 января 2022 года в больнице города Бляховни, куда ее доставили накануне в крайне тяжелом состоянии. Семья умершей утверждает, что только в этой больнице они узнали о том, что Агнешка Т. была заражена сепсисом.

Местные СМИ пишут, что, получив заявление родных погибшей, обратились с ним в Ченстоховскую прокуратуру.

Случай уже вызвал значительный резонанс, так как практически полный запрет абортов ранее привел в Польше к массовым протестам, которые вылились в столкновения с полицией.

В мае 2021 года сообщалось, что власти Польши обращались к правительству Чехии с просьбой запретить для иностранных граждан аборты на территории их страны, чтобы не допустить "абортного туризма".

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Сергей Бережной

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