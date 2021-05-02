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Польша обратилась к Чехии с просьбой не допускать в стране "абортный туризм" – СМИ

02.05.2021, 18:25
Польша обратилась к Чехии с просьбой не допускать в стране
Акция протеста в Польше против запрета абортов (фото - Матеуш Марек_ЕРА)

В январе этого года в Польше вступил в силу запрет на проведение абортов. Чтобы не допустить развитие "абортного туризма" в соседней с ней Чехией, польская сторона написала чешским властям письмо с просьбой запретить делать аборты на территории их страны иностранкам. Об этом пишет местное издание Respekt со ссылкой на замглавы Минздрава Чехии.

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Журналисты пишут, что Польша  обратилась к Чехии с просьбой в период, когда в чешском Сенате начали обсуждать внесение поправок в закон об условиях проведения абортов в стране.

Письмо было адресовано Министерствам здравоохранения и иностранных дел, а его автором стал временный поверенный по делам Польши Энтони Врега.

В нем Врега подчеркнул, что польская сторона уважает суверенитет чешской республики и их законодательный процесс, но ожидает от Чехии "такого же отношения и уважения к демократическим и культурным ценностям" Польши.

Он отметил, что если чешские власти безоговорочно разрешат делать аборты в стране женщинам из других стран, то это "позволит польским гражданам нарушать законы своей страны", а также разрушит чешско-польские отношения.

В Минздраве Чехии ответили на письмо, заявив, что имеют лишь косвенное влияние на принятие или изменение законов, а также, что у них и у их польских коллег "разные взгляды на некоторые вопросы" и что этот инцидент не должен ухудшить отношения между странами.

В свою очередь, польское СМИ Onet указало, что информация о письме пока не была подтверждена со стороны Польши – журналисты обратились за комментарием в польское посольство и пока ждут ответа.

  • 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода. В тот же вечер в Варшаве начались акции протеста, которые продлились несколько недель.
  • 28 января 2021 года запрет вступил в силу – в Конституционном суде заявили, что никто не имеет права отнимать жизнь, даже в дородовом периоде.

Читайте также: После запрета абортов в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"

Дарья Мостовая
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