После запрета абортов в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"

В Польше консервативная католическая партия предложили создать в стране "комнаты для плача". Идея родилась вскоре вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. По задумке польского Минюста, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать, пишет Notes from Poland.

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Скандальное решение суда о запрете абортов сподвигло политические силы страны на поиск "способов поддержки женщин". Оппозиционная партия предложила не применять уголовную ответственность к врачам, проводящим аборты. А в Минюсте презентовали законопроект о создании специальных хосписов для тех, у кого ребенок должен родиться с отклонениями.

По словам инициаторов законопроекта, "у женщины будет, например, отдельная комната для того, чтобы поплакать". Кроме того, беременным будет оказываться психологическая поддержка и предлагаться советы "о том, что делать дальше".

В обществе идею с "комнатами для плача" оценили резко негативно, сравнив ее с историей из романа-антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки".

22 октября 2020 года стало известно, что Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода. В тот же вечер в Варшаве начались акции протеста.

23 октября протесты усилились, начались столкновения с полицией.

3 ноября введение запрета на аборты приостановили - правительство решило не торопиться с публикованием решения суда.

28 января 2021 года решение суда все же вступило в силу.

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Дарья Мостовая

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