UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После запрета абортов в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"

07.02.2021, 09:40
После запрета абортов в Польше предложили создать женские
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Польше консервативная католическая партия предложили создать в стране "комнаты для плача". Идея родилась вскоре вступления в силу решения Конституционного суда о запрете абортов. По задумке польского Минюста, беременные женщины могли бы посещать такие комнаты, чтобы поплакать, пишет Notes from Poland.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Скандальное решение суда о запрете абортов сподвигло политические силы страны на поиск "способов поддержки женщин". Оппозиционная партия предложила не применять уголовную ответственность к врачам, проводящим аборты. А в Минюсте презентовали законопроект о создании специальных хосписов для тех, у кого ребенок должен родиться с отклонениями.

По словам инициаторов законопроекта, "у женщины будет, например, отдельная комната для того, чтобы поплакать". Кроме того, беременным будет оказываться психологическая поддержка и предлагаться советы "о том, что делать дальше".

В обществе идею с "комнатами для плача" оценили резко негативно, сравнив ее с историей из романа-антиутопии Маргарет Этвуд "Рассказ служанки".

  • 22 октября 2020 года стало известно, что Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода. В тот же вечер в Варшаве начались акции протеста.
  • 23 октября протесты усилились, начались столкновения с полицией.
  • 3 ноября введение запрета на аборты приостановили - правительство решило не торопиться с публикованием решения суда.
  • 28 января 2021 года решение суда все же вступило в силу.

Читайте также: "Никто не имеет право отнимать жизнь". В Польше вступил в силу запрет на аборты

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша аборт протесты в Польше запрет на аборты комната слез
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 