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Боты:
06.02.2019, 13:55

Россия привезла в Донбасс очередную партию гаубиц и БТР

Россия привезла в Донбасс очередную партию гаубиц и БТР - Фото
Фото: EPA

Страна-агрессор поставила в Донбасс очередную партию 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80

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Россия тайно привезла на оккупированную ею территорию Донбасса очередную партию 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80. Об этом сообщил спикер Министерства обороны, пишет пресс-служба.

РФ продолжает скрыто наращивать объемы поставок вооружения, военной техники и боеприпасов через неконтролируемые участки границы на востоке Украины, указывает Минобороны.

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Гуцуляк сообщил, что с 25 января на временно оккупированной территории работает комиссия командования сухопутных войск ВС РФ, которая проверяет укомплектованность и состояние боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск.

Вчера, 5 февраля, украинские военные точным ракетным ударом уничтожили боевую машину российских оккупантов на луганском направлении фронта в Донбассе.

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Теги: война, Донбасс, минобороны, БТР-80
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