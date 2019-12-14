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Россия продолжает нарушать тишину: погиб украинский боец

Россия продолжает нарушать тишину: погиб украинский боец - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба 36 ОБрМП
14.12.2019, 18:52

Боевики пять раз обстреляли украинские подразделения из запрещенных минскими соглашениями видов оружия

В течение текущих суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщается в сводке штаба ООС.

Там отметили, что Россия продолжает игнорировать взятые на себя в Париже обязательства по устойчивому прекращению огня.

Боевики пять раз обстреляли украинские подразделения из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Также стреляли снайперы.

В результате обстрелов погиб военнослужащий объединенных сил, еще один боец получил ранения.

Уже 11 декабря РФ нарушила подписанное 9 декабря в Париже коммюнике – боевики трижды в течение суток обстреляли украинские позиции.

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