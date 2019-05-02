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02.05.2019, 13:47

Российские паспорта в Донбассе: в ГУР сообщили подробности

Российские паспорта в Донбассе: в ГУР сообщили подробности - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным украинской разведки, в ОРДЛО развернули мощную пропаганду упрощенной процедуры предоставления российского гражданства

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Российское оккупационное командование принимает активные меры по ускорению получения российских паспортов личным составом соединений и частей боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

Развернута мощная пропаганда упрощенной процедуры предоставления российского гражданства в ОРДЛО. "Командиры подразделений уточняют сведения о военнослужащих, которым оформлены паспорта так называемых Д/ЛНР", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, в списки на оформление российских паспортов также включаются только лица, у которых изъяты документы, которые могут служить для удостоверения личности (паспорта, военные билеты, водительские удостоверения).

24 апреля 2019 года президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

29 апреля сообщалось, что в Луганске очереди в так называемый паспортный стол Жовтневого района некоторые местные жители занимают с 04:00 для получения псевдодокументов террористической организации ЛНР, чтобы потом "иметь льготы для получения российских паспортов" по упрощенной системе.

Читайте также: Паспорта РФ в Донбассе: что говорят жители Луганска и Донецка

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Теги: паспорта РФ, боевики, гур
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