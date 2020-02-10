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Рябошапка: Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы – подсудимые

Рябошапка: Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы – подсудимые - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
10.02.2020, 23:38

По словам генпрокурора, Маринченко и Тамтура имеют возможность в суде доказывать свою невиновность

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которых обменяли и которые вернулись, как были подсудными, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал он.

По словам генпрокурора, экс-беркутовцы имеют возможность в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", – предупредил Рябошапка.

  • 28 декабря 2019 года стало известно, что пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, были включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией.
  • В тот же день суд заменил арест экс-беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.
  • 29 декабря бывших беркутовцев выдали боевикам в рамках обмена.
  • 8 февраля в Киев вернулись Маринченко и Тамтура, которых передали на оккупированные территории в рамках обмена в конце декабря.
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