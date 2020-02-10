Рябошапка: Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы – подсудимые

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которых обменяли и которые вернулись, как были подсудными, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - сказал он.

По словам генпрокурора, экс-беркутовцы имеют возможность в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", – предупредил Рябошапка.