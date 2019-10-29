С фабричной трубы в Англии сняли мертвеца: видео

Спасатели использовали гидравлический подъемник (Фото: скриншот с видео)

28 октября полиция сообщила, что мужчина в возрасте около 50 лет умер после того, как оказался на 90-метровой фабричной трубе в Карлайле (Великобритания) - так называемой трубе Диксона на бывшей хлопковой фабрике, построенной в 1836 году и являющейся городской достопримечательностью. Об этом сообщает CNN.

Неизвестный, обнаженный по пояс, находился на вершине трубы с 2:20 по местному времени, его тело было подвешено за ноги. По данным полиции графства Камбрия, человек был объявлен мертвым в 16:45. В спасательной операции участвовали пожарные и спасательные службы Камбрии и Ланкашира и горноспасатели, использующие для снятия тела гидравлическую платформу.

Ранее полиция использовала беспилотники для мониторинга места происшествия и пыталась использовать вертолет, чтобы спасти мужчину.

Полиция расследует причины того, каким образом и почему человек оказался на вершине трубы.

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