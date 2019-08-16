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СБУ блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий из Крыма: фото

СБУ блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий из Крыма: фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
16.08.2019, 06:18

В СБУ отметили, что злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в госбюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала незаконный ввоз ювелирных изделий с территории временно аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем они через контрольно-пропускной пункт пропуска Чонгар переправляли продукцию на территорию, подконтрольную Украине.

Фото: ssu.gov.ua

"Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров, которые произведены в "материковой" Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет", - отметили в пресс-центре.

Фото: ssu.gov.ua

Во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, на котором аккумулировались готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

В течение 2015-2019 годов, по предварительным оценкам, злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

  • 14 августа сообщалось, что прокуратура оспорила решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", которое незаконно поставляло топливо для подразделений Черноморского флота страны-агрессора Российской Федерации.

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Крым сбу фото ювелирные изделия
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