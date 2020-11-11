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СБУ: Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России бывшего военного ВСУ передано в суд

11.11.2020, 19:16
СБУ: Дело подозреваемого в шпионаже в пользу России бывшего военного ВСУ передано в суд - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Его подозревают в том, что он для спецслужб РФ собирал информацию о военных объектах в Волынской области и об участниках АТО и ООС

Обвинительный акт по делу о госизмене, фигурант которого – бывший военный ВСУ, передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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По информации СБУ, бывшего военнослужащего ВСУ задержали при попытке пересечения госграницы Украины 4 марта этого года. Его подозревают в том, что он был завербован представителем спецслужб РФ и собирал информацию о военных объектах в Волынской области, а также об участниках АТО и ООС.

В спецслужбе заявляют, что для сбора разведданных подозреваемый пытался привлечь других жителей региона.

Видео задержания подозреваемого 4 марта:

  • 10 сентября двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении в том, что они продавали сведения оперативных подразделений, включая данные о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел.
Наталия Медведева
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сбу контрразведка шпионаж

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