СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото

Фото: ssu.gov.ua

В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом на сумму 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.

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"Злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Ежемесячный оборот денег, проходивших через "конверт" составил более 20 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Фото: ssu.gov.ua

СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.

Обнаружена валюта на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

СБУ пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.