СБУ перекрыла канал поставок российского военного оборудования через Украину в Африку
Контрразведка Службы безопасности блокировала международный канал поставок через территорию Украины российских товаров военного назначения, подготовленных для переправки в страны санкционного списка Совета безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, правоохранители задокументировали и пресекли деятельность киевской компании, через которую планировалось незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.
По данным СБУ, чтобы скрыть российское происхождение товаров и их военное назначение на таможне, организаторы подготовили ложную документацию. Переправить военное оборудование намеревались авиарейсом из аэропорта "Борисполь".
- 19 ноября СБУ заявила, что блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, которые якобы ввозились через временно оккупированные территории.
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