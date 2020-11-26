СБУ перекрыла канал поставок российского военного оборудования через Украину в Африку

Контрразведка Службы безопасности блокировала международный канал поставок через территорию Украины российских товаров военного назначения, подготовленных для переправки в страны санкционного списка Совета безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, правоохранители задокументировали и пресекли деятельность киевской компании, через которую планировалось незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

По данным СБУ, чтобы скрыть российское происхождение товаров и их военное назначение на таможне, организаторы подготовили ложную документацию. Переправить военное оборудование намеревались авиарейсом из аэропорта "Борисполь".

19 ноября СБУ заявила, что блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" некачественных запчастей производства РФ, которые якобы ввозились через временно оккупированные территории.

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Наталия Медведева

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