СБУ сообщила, что накрыла в Днепре подконтрольную РФ "группу террористов": видео

Фото: пресс-служба СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины раскрыла и заблокировала деятельность группы лиц, которые могли быть причастны к совершению терактов по всей территории Украины. Свою деятельность они якобы координировали с российскими спецслужбами, сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, участники группы могли быть причастны к 18 терактам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, в том числе к минированию и поджогам жилых домов. Возглавлял группу неоднократно судимый уголовный авторитет "Ариец", житель временно оккупированного Крыма. Все свои действия члены группировки якобы согласовывали с кураторами из спецслужб РФ, встречи происходили за пределами Украины.

При обыске правоохранители нашли в офисах и дома у фигурантов 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные носители информации и документы с информацией о жилых объектах и потерпевших. Оружие было отправлено на экспертизу.

Кроме того, у участников группы нашли почти 200 000 грн, более $20 000 и 3000 евро, которые могли быть получены преступным путем.

Сейчас в отношении группы открыто уголовное дело по статье "терроризм", ее руководителя взяли под стражу без права внесения залога.

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3 апреля 2020 года суд в Египте приговорил к смертной казни 37 террористов.

14 апреля в СБУ объявили, что генерал-майору Шайтанову готовят подозрение в госизмене, совершении терактов и планировании убийства Адама Осмаева.

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