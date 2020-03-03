Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд в Египте приговорил к смертной казни 37 террористов

Суд в Египте приговорил к смертной казни 37 террористов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.03.2020, 10:53

61 подсудимого приговорили к пожизненному заключению за десятки атак и терактов

2 марта Уголовный суд Каира в Египте приговорил к смертной казни 37 боевиков местной террористической группировки, которая связана с Исламским государством. Об этом сообщает DW.

Суд в Каире вынес приговор для более 200 подсудимых. Их признали виновными в десятке атак и терактов, целью которых были египетские военные, силы безопасности и полиция. 61 террориста приговорили к пожизненному заключению, еще 85 получили разные сроки - от пяти до 15 лет тюрьмы.

Среди тех, кого приговорили к смертной казни - один из лидеров местных террористов, экс-офицер египетских Вооруженных сил Хишам эль-Ашмави. Он являлся одним из самых разыскиваемых террористов.

  • 6 февраля сообщалось, что США убили главаря Аль-Каиды на Аравийском полуострове.
  • 27 октября 2019-го США ликвидировали главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Трамп заявил заявив, что тот "умер как собака".

Читайте также: Как спецназ США загонял главаря ИГ: фрагмент операции на видео

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
суд Египет терроризм Каир
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 