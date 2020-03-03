Суд в Египте приговорил к смертной казни 37 террористов

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2 марта Уголовный суд Каира в Египте приговорил к смертной казни 37 боевиков местной террористической группировки, которая связана с Исламским государством. Об этом сообщает DW.

Суд в Каире вынес приговор для более 200 подсудимых. Их признали виновными в десятке атак и терактов, целью которых были египетские военные, силы безопасности и полиция. 61 террориста приговорили к пожизненному заключению, еще 85 получили разные сроки - от пяти до 15 лет тюрьмы.

Среди тех, кого приговорили к смертной казни - один из лидеров местных террористов, экс-офицер египетских Вооруженных сил Хишам эль-Ашмави. Он являлся одним из самых разыскиваемых террористов.

6 февраля сообщалось, что США убили главаря Аль-Каиды на Аравийском полуострове.

27 октября 2019-го США ликвидировали главаря заявив, что тот "умер как собака" . террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Трамп заявил

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