США убили главаря Аль-Каиды на Аравийском полуострове – Белый дом

Армия США (фото - depositphotos.com)

Армия США ликвидировала основателя и главаря террористической организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) Касима аль-Рими, а также его заместителя Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.

Операция проходила в Йемене. Террористов ликвидировали по приказу президента США Дональда Трампа.

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По данным Белого Дома, Аль-Рими присоединился к Аль-Каиде в 1990-х годах, работал в Афганистане на Усаму бен Ладена. При нем АКАП совершала насилие в отношении гражданских лиц в Йемене, а также стремилась нанести атаки по США и американскому военному контингенту на Ближнем Востоке.

27 октября 2019-го США ликвидировали главаря заявив, что тот "умер как собака" . террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Трамп заявил

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