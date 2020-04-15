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Торговля оружием. СБУ задержала сотрудника нацпарка Синевир: фото

Торговля оружием. СБУ задержала сотрудника нацпарка Синевир: фото - Фото
Задержание сотрудника нацпарка Синевир (фото - пресс-служба СБУ)
15.04.2020, 11:20

По данным СБУ, мужчина подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах

В Закарпатской области СБУ разоблачила сотрудника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка Синевир на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Оружие прятал в своем доме.

Оперативники выявили оружие во время сбыта

Фото: пресс-служба СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат РГД-5.

Гранаты РГД-5

Проверяется информация о нелегальной переправке оружия и боеприпасов из-за границы.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СБУ сообщили, что сотрудник нацпарка Синевир прятал оружие дома

Фото: пресс-служба СБУ

  • 13 апреля в Запорожье задержали экс-сотрудника расформированного подразделения "Беркут", который, по данным следствия, занимался незаконной продажей оружия.
Арина Толина
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