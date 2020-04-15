Торговля оружием. СБУ задержала сотрудника нацпарка Синевир: фото

В Закарпатской области СБУ разоблачила сотрудника по защите природно-заповедного фонда национального природного парка Синевир на нелегальной продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной версии следствия, работник подыскивал своих клиентов через личные связи, в частности в криминальных кругах. Оружие прятал в своем доме.
Фото: пресс-служба СБУ
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов противоправной реализации злоумышленником оружия, в частности пистолета Макарова с глушителем и патронами к нему, а также восьми гранат РГД-5.
Проверяется информация о нелегальной переправке оружия и боеприпасов из-за границы.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Фото: пресс-служба СБУ