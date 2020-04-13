СБУ: В Запорожье поймали экс-беркутовца на торговле оружием – видео спецоперации

В Запорожье задержали экс-сотрудника расформированного подразделения "Беркут", который, по данным следствия, занимался незаконной продажей оружия. Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности.
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Сообщается, что мужчина, который сейчас возглавляет отдел безопасности одной из столичных коммерческих структур, якобы переделывал стартовые и травматические пистолеты в боевые, а затем продавал через интернет-площадки и по личным связям в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
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По данным СБУ, его задержали во время попытки продажи партии из 10 пистолетов и более 200 патронов. С собой на вооружении у него был один пистолет.
Изъятое оружие отправили на экспертизу. Полиция устанавливает клиентов и соучастников задержанного. Решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-беркутовца.
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Видео - пресс-центр СБУ