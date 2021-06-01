СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО – источник

Во Львовской области, в Стрые, сотрудники СБУ задержали двоих "воров в законе", против которых введены персональные санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом LIGA.net сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

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28 мая в Стрые сотрудники СБУ, включая Центр специальных операций "А", провели ряд спеопераций, следственные действия продолжаются, сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Осведомленный собеседник сообщил LIGA.net, что задержаны гражданин России В. Панюшин и гражданин Грузии Р. Катамадзе. Оба находятся в списке "ворров в законе", попавших под санкции СНБО. Их активы должны быть заморожены, а въезд в Украину запрещен.

В мае 2020 года российское издание Коммерсантъ сообщало, что Панюшин по кличке "Витя Пан" задержан в Украине, решался вопрос о его экстрадиции в Россию.

Катамадзе по кличке "Магало" или "Резо" задержали в октябре 2020 года в Волынской области, но в ноябре суд выпустил его на свободу, сообщает Детектив Info.

В июне 2020 года Рада приняла закон против "воров в законе".

14 мая 2021 горда президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

25 мая полиция сообщила о задержании трех "воров в законе", двое из которых есть в санкционном списке СНБО.

26 мая в Нацполиции заявили, что десятерых криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из Украины. Всего 27 фигурантам списка отменили разрешения на проживание в стране.

27 мая в Запорожье арестовали "вора в законе" по кличке "Принц".

Денис Юдин , Марк Сировой

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