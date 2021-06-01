UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО – источник

01.06.2021, 16:15
СБУ задержала двух
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Во Львовской области, в Стрые, сотрудники СБУ задержали двоих "воров в законе", против которых введены персональные санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом LIGA.net сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

28 мая в Стрые сотрудники СБУ, включая Центр специальных операций "А", провели ряд спеопераций, следственные действия продолжаются, сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

Осведомленный собеседник сообщил LIGA.net, что задержаны гражданин России В. Панюшин и гражданин Грузии Р. Катамадзе. Оба находятся в списке "ворров в законе", попавших под санкции СНБО. Их активы должны быть заморожены, а въезд в Украину запрещен.

В мае 2020 года российское издание Коммерсантъ сообщало, что Панюшин по кличке "Витя Пан" задержан в Украине, решался вопрос о его экстрадиции в Россию.

Катамадзе по кличке "Магало" или "Резо" задержали в октябре 2020 года в Волынской области, но в ноябре суд выпустил его на свободу, сообщает Детектив Info.

Денис Юдин, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Стрый санкции сбу вор в законе снбо Панюшин Катамадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 