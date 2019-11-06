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СБУ задержала группу: вывозили технику Су-27, пытались стрелять

СБУ задержала группу: вывозили технику Су-27, пытались стрелять - Фото
Иллюстративное фото с одной из других операций СБУ (фото - ssu.gov.ua)
06.11.2019, 17:38

Попытку контрабанды деталей пресекли в Борисполе. Затем провели обыски, где против оперативников "пытались применить огнестрельное оружие"

В международном аэропорту Борисполь пресечена попытка контрабанды комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, подозреваемые (шесть человек) имеют право постоянного проживания на территории РФ. Они незаконно покупали агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и Ту-22, состоящих на вооружении Военно-воздушных сил РФ, а затем детали отправлялись заказчикам через третьи страны. Заказчиком СБУ называет неких дельцов, работающих в интересах Минобороны России.

В ходе спецоперации в Борисполе СБУ задержала товары военного назначения, среди которых вычислители были дистанционного управления, входящие в состав систем управления Су-27. По месту жительства подозреваемых в Киеве и Харькове изъяты агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для вывоза. Также у оперативников есть электронная переписка подозреваемых с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации. В ходе обысков подозреваемый в организации сделки пытался применить огнестрельное оружие.

В августе силовики блокировали похищение с завода "Зоря-Машпроект" с дальнейшей поставкой в другие страны газотурбинного оборудования военного и двойного назначения.

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детали к самолетам контрабанда в россию
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