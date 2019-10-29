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СБУ разоблачила наркотрафик из Европы и Ближнего Востока: фото

СБУ разоблачила наркотрафик из Европы и Ближнего Востока: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
29.10.2019, 15:30

В Службе безопасности Украины заявляют о двух задержанных якобы за контрабанду наркотических веществ

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской и Херсонской областях контрабанду наркотических и психотропных веществ из Евросоюза и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, гражданин Молдовы якобы наладил почтовый канал контрабандного перевоза наркотиков из стран Бенилюкса, сбыт происходил через специализированный интернет-магазин.

"Его задержали после получения очередного заграничного отправления с более ста таблетками МДМА", - заявляют в СБУ. 

Второй задержанный ежеквартально якобы получал от родственников с Ближнего Востока отправления с наркосодержащими таблетками. Его задержали при аналогичных обстоятельствах с якобы 350 наркосодержащими таблетками.

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