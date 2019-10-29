СБУ разоблачила наркотрафик из Европы и Ближнего Востока: фото

Фото - пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской и Херсонской областях контрабанду наркотических и психотропных веществ из Евросоюза и Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, гражданин Молдовы якобы наладил почтовый канал контрабандного перевоза наркотиков из стран Бенилюкса, сбыт происходил через специализированный интернет-магазин.

"Его задержали после получения очередного заграничного отправления с более ста таблетками МДМА", - заявляют в СБУ.

Второй задержанный ежеквартально якобы получал от родственников с Ближнего Востока отправления с наркосодержащими таблетками. Его задержали при аналогичных обстоятельствах с якобы 350 наркосодержащими таблетками.