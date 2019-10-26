Спецназ Харькова накрыл интернет-магазин наркотиков: видео, фото

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Наркотики и психотропы продавали путем "закладок"

В Харькове правоохранители задержали группу лиц, которые могут быть причастны к организации интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. 

Правоохранители сообщают, что возможный организатор преступной группы - это 24-летний харьковчанин, который занимался поставками наркотиков на территорию области, контролировал продажи и распределял доход от сбыта. 

По данным пресс-службы, помимо возможного организатора в группу якобы входили еще пять человек - две женщины (22 и 62 года) и трое мужчин (25, 36 и 62 года). Через интернет-магазин они, по информации следствия, продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

В ходе обысков у членов группы изъято более 100 000 гривень, около $6000, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Операция проводилась сотрудники управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками Шевченковского райотдела Харьковского облуправления полиции с привлечением бойцов КОРДа под процессуальным руководством местной прокуратуры.

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Теги: наркотики, Нацполиция, Харьков, спецназ, интернет-магазин
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