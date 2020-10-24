СБУ заявляет о раскрытии ОПГ: Почти 100 человек терроризировали бизнес и продавали оружие

СБУ заявляет о раскрытии ОПГ, проведены 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком

Служба безопасности Украины заявляет о раскрытии организованной преступной группировки, в состав которой входили бывшие и действующие правоохранители, "представители уголовной среды" и сотрудники охранных фирм. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе говорят, что "злоумышленники действовали под прикрытием "охранно-детективной компании". В состав группы входило почти 100 человек. Подозреваемые, заявляют в СБУ, специализировались на незаконной слежке, принимали участие в рейдерских захватах, терроризировали бизнесменов, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики.

Оперативники СБУ провели 45 одновременных обысков по месту расположения "охранно-детективной структуры", адресам проживания фигурантов в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком, и местах дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. Изъяты спецсредства для негласной слежки, боеприпасы, наркотики, компьютерную технику и другие носители информации.

По данным Офиса генпрокурора, в состав группы входили также экс-бойцы добробатов.

Сейчас решает вопрос о сообщении о подозрении четырем возможным организаторам и активным участникам группы.

23 октября СБУ заявила, что народные депутаты использовали "активистов" для рейдерских захватов.

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Владислав Сердюк

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