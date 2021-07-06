"Сэкономили" 2,8 млн на блиндажах в зоне ООС. Генерал ВСУ пойдет под суд за хищение денег

Генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой облгосадминистрации будут судить за сооружение некачественных блиндажей в зоне ООС на Донбассе. Убытки оценили в 2,8 млн грн, передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В 2015 году Кабмин выделил Министерству обороны деньги на строительство инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) в зоне боевых действий на Донбассе.

Для строительства утвердили соответствующую проектную документацию. Предполагалось, что Украина переймет передовой опыт стран НАТО, но результаты получились другими.

По данным САП, генерал-майор ВСУ и чиновник Донецкой ОГА перечислили подрядчику средства за работы, которые выполнялись предприятием как экспериментальные. Результаты не соответствовали заказанной Министерством обороны документации, и использовать блиндажи для защиты украинских военных было невозможно.

Вместо железобетонных плит с армированием для блиндажей использовали обычные металлические контейнеры, которые не способны защитить жизни военных во время боевых столкновений. При этом часть блиндажей находится впритык к линии разграничения.

В САП объявили о завершении досудебного расследования, дело направлено в Высший антикоррупционный суд.

Генерал-лейтенанта в отставке и чиновника ОГА будут судить по статье о злоупотреблении властью.

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Оксана Житнюк

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