"Сэкономили" 2,8 млн на блиндажах в зоне ООС. Генерал ВСУ пойдет под суд за хищение денег
Генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой облгосадминистрации будут судить за сооружение некачественных блиндажей в зоне ООС на Донбассе. Убытки оценили в 2,8 млн грн, передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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В 2015 году Кабмин выделил Министерству обороны деньги на строительство инженерных фортификационных сооружений (блиндажей) в зоне боевых действий на Донбассе.
Для строительства утвердили соответствующую проектную документацию. Предполагалось, что Украина переймет передовой опыт стран НАТО, но результаты получились другими.
По данным САП, генерал-майор ВСУ и чиновник Донецкой ОГА перечислили подрядчику средства за работы, которые выполнялись предприятием как экспериментальные. Результаты не соответствовали заказанной Министерством обороны документации, и использовать блиндажи для защиты украинских военных было невозможно.
Вместо железобетонных плит с армированием для блиндажей использовали обычные металлические контейнеры, которые не способны защитить жизни военных во время боевых столкновений. При этом часть блиндажей находится впритык к линии разграничения.
В САП объявили о завершении досудебного расследования, дело направлено в Высший антикоррупционный суд.
Генерал-лейтенанта в отставке и чиновника ОГА будут судить по статье о злоупотреблении властью.
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