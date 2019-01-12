Семеро спасенных моряков вернулись в Украину

Семеро украинских моряков, членов экипажа Volgo-Balt 214 прибыли из Стамбула в Одессу. Об этом сообщает Укринформ.
Моряков в аэропорту встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда "Ассоль". Они пока никак не комментировали обстоятельств крушения самолета.
"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока до места аварии судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибли", - рассказал моряк Евгений Яценко.
7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.
Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса.