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12.01.2019, 15:42

Семеро спасенных моряков вернулись в Украину

Семеро спасенных моряков вернулись в Украину - Фото
Фото: Укринформ

Выжившие члены экипажа потерпевшего крушение торгового судна прилетели в Одессу

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Семеро украинских моряков, членов экипажа Volgo-Balt 214 прибыли из Стамбула в Одессу. Об этом сообщает Укринформ.

Моряков в аэропорту встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда "Ассоль". Они пока никак не комментировали обстоятельств крушения самолета. 

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"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока до места аварии судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибли", - рассказал моряк Евгений Яценко. 

7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса. 

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Теги: одесса, Турция, Стамбул, моряки
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