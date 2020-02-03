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Шесть лет в розыске. Контрразведка задержала "матерого боевика"

Шесть лет в розыске. Контрразведка задержала "матерого боевика" - Фото
Фото - СБУ.
03.02.2020, 13:05

По данным спецслужб, житель Славянска был заместителем командира взвода террористов

Контрразведка Службы безопасности задержала на пограничном пункте пропуска Меловое Луганской области участника вооруженных формирований террористической организации ДНР, который шесть лет находился в государственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки, житель Славянска добровольно вступил в ряды так называемой народной милиции боевиков и был заместителем командира взвода. Также СБУ сообщает, что он принимал активное участие в боевых действиях под Шахтерском, Опытным, Спартаком и Новоазовском.

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В 2016 году покинул боевиков и уехал на заработки в РФ.

Сейчас задержанный дает показания о своем участии в террористической организации.

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Фото - пресс-центр СБУ

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Донбасс сбу боевик террорист славянск контрразведка меловое
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