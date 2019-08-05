Шквалы. В одном из городов выпала месячная норма осадков: фото

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В Днепре 4 августа за несколько часов выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко, сообщает Укринформ.

"Мы ожидали, что в Днепре будет такая же ситуация, как и в Одессе – там сломало деревья, затопило улицы. Поэтому все коммунальщики были переведены на круглосуточный режим работы. Сейчас в городе практически не видно последствий непогоды. Остались небольшие ветки, которые в течение нескольких дней мы уберем. Ливневая система работает нормально", - отметил Лысенко.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 4 августа в результате перемещения активного циклона с юго-запада на территории Днепропетровской области произошли сложные погодные условия, местами сильные дожди, ветер усилился до 15-20 м/с.

Спасатели занимаются ликвидацией последствий непогоды.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.