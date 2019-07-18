Военные говорят об эскалации под оккупированной Горловкой: видео

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Вблизи временно оккупированной Горловки отмечается напряженная ситуация. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил в Facebook.

"Российские оккупационные войска на горловском направлении продолжают применять запрещенную минскими соглашениями оружие по позициям сил ООС. Возросло количество обстрелов из минометов и ПТУР по укреплениям украинских военных. Враг прибегает к тактике психологического давления, используя "странствующий" миномет и стрелковое вооружение", - отметили в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что украинские военные готовы к адекватному ответу агрессору.

17 июля 2019 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, с полуночи 21 июля по киевскому времени, а также о демонтаже укреплений у Станицы Луганской.

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