UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ситуация в Николаеве ухудшается, количество обстрелов растет — Ким

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 15:25
Ситуация в Николаеве ухудшается, количество обстрелов растет — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото из Facebook Кима)

В Николаеве и области на сегодня "ситуация еще опаснее, чем три недели назад". Регион обстреливают каждый день. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня в Николаеве, в громадах области ситуация еще опаснее, чем три недели назад, нас обстреливают каждый день в разы больше", — сказал Ким.

Он напомнил, что по области только вчера, 28 июня, выпустили 11 ракет, сегодня — восемь. Были попадания по жилым домам, стадиону, рынку, гаражному кооперативу, инфраструктурным объектам. На вопрос, куда могли целиться оккупанты, Ким отметил, что "враг мог целиться в военные объекты, которых у нас нет, но попадает — в гражданские объекты".

По его мнению, российская армия обстреливает регион "чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных".

"Мы не можем просчитать, куда будут стрелять российские оккупанты, потому что они не соблюдают никакие нормы ведения войны <…> поэтому в Николаеве сейчас опасно", — заявил Ким.

  • 24 июня Ким заявил, что никакой срочной эвакуации из Николаева нет, а у ВСУ есть успехи на этом направлении.
  • 28 июня Россия рано утром нанесла по Николаеву массированный ракетный удар.
  • 29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве.

Читайте также: Оккупанты, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области – ISW

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Николаев виталий ким
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 