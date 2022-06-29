Ситуация в Николаеве ухудшается, количество обстрелов растет — Ким

В Николаеве и области на сегодня "ситуация еще опаснее, чем три недели назад". Регион обстреливают каждый день. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге.

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"Сегодня в Николаеве, в громадах области ситуация еще опаснее, чем три недели назад, нас обстреливают каждый день в разы больше", — сказал Ким.

Он напомнил, что по области только вчера, 28 июня, выпустили 11 ракет, сегодня — восемь. Были попадания по жилым домам, стадиону, рынку, гаражному кооперативу, инфраструктурным объектам. На вопрос, куда могли целиться оккупанты, Ким отметил, что "враг мог целиться в военные объекты, которых у нас нет, но попадает — в гражданские объекты".

По его мнению, российская армия обстреливает регион "чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных".

"Мы не можем просчитать, куда будут стрелять российские оккупанты, потому что они не соблюдают никакие нормы ведения войны <…> поэтому в Николаеве сейчас опасно", — заявил Ким.

24 июня Ким заявил, что никакой срочной эвакуации из Николаева нет, а у ВСУ есть успехи на этом направлении.

28 июня Россия рано утром нанесла по Николаеву массированный ракетный удар.

29 июня утром армия России нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве.

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Мария Макуха

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