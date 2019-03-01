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01.03.2019, 16:09

Смерть от холода: арестованы полицейские, высадившие мужчину

Смерть от холода: арестованы полицейские, высадившие мужчину - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Полицейским инкриминируют превышение служебных полномочий: в феврале они высадили из своего автомобиля мужчину, не довезя домой, и тот замерз насмерть

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Печерский райсуд Киева постановил арестовать троих полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Два сотрудника полиции арестованы без возможности внесения залога, третий – под круглосуточным домашним арестом с отстранением от должности на два месяца.

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Полицейским грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

22 февраля против полицейских открыли уголовное производство после того, как мужчина, которого они высадили из своего автомобиля по дороге в Вышгород, не довезя домой, замерз насмерть.

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Теги: полиция, суд, мужчина, арест
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