Смерть от холода: арестованы полицейские, высадившие мужчину

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Печерский райсуд Киева постановил арестовать троих полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Два сотрудника полиции арестованы без возможности внесения залога, третий – под круглосуточным домашним арестом с отстранением от должности на два месяца.

Реклама

Полицейским грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

22 февраля против полицейских открыли уголовное производство после того, как мужчина, которого они высадили из своего автомобиля по дороге в Вышгород, не довезя домой, замерз насмерть.