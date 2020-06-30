Смертельный пожар в Одесском колледже. Следствие завершено, дело передали в суд

Пожар в одесском колледже (Фото: dumskaya.net)

Правоохранители завершили расследование пожара в колледже в Одессе в декабре прошлого года, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

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Отмечается, что прокуроры областной прокуратуры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Работников колледжа подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Санкция за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Сообщается, что во время досудебного расследования правоохранители допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019 года, 65 выемок документов. Также было проведено 61 судебная экспертиза.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в котором погибли 16 человек.

19 декабря уволили начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.

21 декабря сообщалось, что, согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара в колледже Одессы стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже здания.

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