Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СНБО: Украина ведет сложные переговоры с Ираном о черных ящиках

СНБО: Украина ведет сложные переговоры с Ираном о черных ящиках - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СБУ)
20.01.2020, 06:59

Алексей Данилов призвал СМИ не манипулировать на теме возвращения черных ящиков сбитого самолета МАУ

Консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого в Тегеране, продолжаются. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - подчеркнул Данилов.

Читайте также: Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж

Он обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину черных ящиков самолета.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - объяснил Данилов.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • 11 января Данилов заявлял, что Украина имела информацию о попадании ракеты в Boeing 737 под Тегераном еще до того, как ее начали озвучивать лидеры западных государств.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

Читайте спецпроект LIGA.net: Последний рейс

Напишите нам
Иран снбо Boeing 737 Алексей Данилов черные ящики
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 