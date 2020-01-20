СНБО: Украина ведет сложные переговоры с Ираном о черных ящиках

Консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого в Тегеране, продолжаются. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - подчеркнул Данилов.
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Он обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению вопроса о возвращении в Украину черных ящиков самолета.
"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - объяснил Данилов.
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