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Снег. На трассе Киев-Одесса – пробка на 30 км: заблокировано 300 фур, путь на Киев закрыт

29.01.2021, 12:37
Снег. На трассе Киев-Одесса – пробка на 30 км: заблокировано 300 фур, путь на Киев закрыт - Фото
Снег на дорогах Украины (иллюстративное фото - скриншот видео Службы автодорог)

Из-за снега на участке трассы М-05 Киев-Одесса образовалась пробка на 30 километров, заблокировано около 300 грузовиков, закрыто движение в сторону Киева. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайной ситуации.

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Как сообщается, замело участок дороги Знаменка – Ревова. В 30-километровой пробке заблокированы около 300 крупногабаритных грузовых автомобилей. Движение в направлении Киева закрыто, в направлении Одессы можно ехать по двум полосам. На участке работают 43 спасателя и 24 единицы спецтехники.

Вот так на дороге работали ночью:

Вчера для расчистки применяли даже инженерный танк:

Также сейчас в Одесской области запрещено движение тяжеловесного транспорта на госдорогах М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса-Кучурган и на всех дорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузного тяжеловесного транспорта, а также автобусов на дороге М-13 Кропивницкий-Платоново. На остальных дорогах страны движение обеспечено.   

ГСЧС сообщает, что с начала непогоды спасатели отбуксировали более 900 транспортных средств (29 скорых, 25 автобусов) и помогли 1800 людям. Расчищено около 750 км дорог, убрано 67 деревьев. Работали 912 спасателей и 288 единиц техники.

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Марк Сировой
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