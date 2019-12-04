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Соболев ответил на слухи о том, что он якобы "спонсировал ДНР"

Соболев ответил на слухи о том, что он якобы "спонсировал ДНР" - Фото
Вячеслав Соболев с женой (фото - Вячеслав Соболев/Facebook)
04.12.2019, 15:24

Депутат заверяет: он не спонсировал боевиков - те захватили его дома в Донецке

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, во время покушения на которого погиб его сын, назвал "небылицей" информацию в СМИ о том, что он якобы спонсировал террористов ДНР. Об этом он рассказал сегодня журналистам.

"Четыре года кто-то мне пытался ад устроить. Пресса рассказывала небылицы. О чем? Какие небылицы? Кто кого спонсировал? Вы положите на черную бумагу белый карандаш. Разве их нельзя отличить?", - заявил депутат.

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По его словам, боевики в июне 2014-го с БТРами захватили два его дома в Донецке: в одном живут, в другом – устроили склад боеприпасов.

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днр убийство террорист покушение спонсор Вячеслав Соболев
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