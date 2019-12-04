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Убийство ребенка в Киеве. Соболев назвал несколько имен

Убийство ребенка в Киеве. Соболев назвал несколько имен - Фото
Вячеслав Соболев (скриншот видео ТСН)
04.12.2019, 14:17

Депутат не обвиняет перечисленных людей, однако "приглашает" их на полиграф

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря совершили покушение, заявил, что готов предоставить полиции список фамилий людей, которых, на его взгляд, нужно "посадить на детектор лжи". Об этом он рассказал сегодня журналистам.

На полиграф он пригласил: экс-депутата от БПП Александра Грановского, судей Артура Емельянова и Виктора Татькова, Руслана Браславского, некого Малина, мариупольского бизнесмена Николая Будыку, донецкую бизнесвумен Евгению Бурун и Михаила Ланюка. Еще одну фамилию Соболев называть отказался.

При этом он добавил, что не готов их обвинять, поскольку не является ни следователем, ни судьей. По его словам, это "приглашение пройти детектор лжи", которое покажет: "чисты" они или нет. Он также добавил, что "не имеет претензий к этим людям, пока".

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально. 

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле 

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