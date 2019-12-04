Покушение на депутата. Соболев: Заказ не выполнен – заказ не снят

Вячеслав Соболев (скриншот видео ТСН)

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря совершили покушение, заявил, что заказ на его убийство остается в силе. Об этом он рассказал сегодня журналистам после судебного заседания об избрании меры пресечения подозреваемому.

"На сегодняшний день, насколько мне известно, заказ не выполнен, поэтому заказ не снят", - заявил он.

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Он добавил, что угрозы получать стал еще четыре года назад: тогда ему подбрасывали чеку от гранаты и записки с угрозами. Соболев также заверил: у него есть записи разговоров, которые свидетельствуют, что его пытались заказать.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально. Сегодня в МВД показали оружие, из которого мог быть произведен выстрел, а суд арестовал подозреваемого.

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