Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Покушение на депутата. Соболев: Заказ не выполнен – заказ не снят

Покушение на депутата. Соболев: Заказ не выполнен – заказ не снят - Фото
Вячеслав Соболев (скриншот видео ТСН)
04.12.2019, 14:40

По словам депутата, ему угрожают уже четыре года

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря совершили покушение, заявил, что заказ на его убийство остается в силе. Об этом он рассказал сегодня журналистам после судебного заседания об избрании меры пресечения подозреваемому. 

"На сегодняшний день, насколько мне известно, заказ не выполнен, поэтому заказ не снят", - заявил он.

Читайте также: Убийство ребенка в Киеве. Соболев назвал несколько имен

Он добавил, что угрозы получать стал еще четыре года назад: тогда ему подбрасывали чеку от гранаты и записки с угрозами. Соболев также заверил: у него есть записи разговоров, которые свидетельствуют, что его пытались заказать.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально. Сегодня в МВД показали оружие, из которого мог быть произведен выстрел, а суд арестовал подозреваемого. 

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле 

Напишите нам
депутат убийство покушение сын заказ Вячеслав Соболев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 