Убийство сына депутата в Киеве. Суд арестовал подозреваемого

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Подозреваемый в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева два месяца проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, передает в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Суд не разешил подозреваемому выйти под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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