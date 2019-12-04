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Убийство сына депутата в Киеве. Суд арестовал подозреваемого

Убийство сына депутата в Киеве. Суд арестовал подозреваемого - Фото
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04.12.2019, 13:23

Подозреваемый не имеет право выйти из СИЗО под залог

Подозреваемый в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева два месяца проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, передает в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Суд не разешил подозреваемому выйти под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

  • 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын.
  • 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально.
  • 3 декабря журналист Юрий Бутусов рассказал о личностях подозреваемых. По его словам, они были членами подразделения "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА). УДА прокомментировали покушение с участием их экс-бойцов. 

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