Убийство сына депутата в Киеве. Суд арестовал подозреваемого

Подозреваемый в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева два месяца проведет в СИЗО. Такую меру пресечения избрал Шевченковский райсуд Киева, передает в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Суд не разешил подозреваемому выйти под залог. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
- 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын.
- 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально.
- 3 декабря журналист Юрий Бутусов рассказал о личностях подозреваемых. По его словам, они были членами подразделения "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА). УДА прокомментировали покушение с участием их экс-бойцов.
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