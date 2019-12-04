У Авакова показали оружие, из которого убили сына депутата: фото

Автомобиль Соболева на месте преступления (Фото: Юрий Бутусов/Facebook)

Трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, вероятно, убили из модифицированного дешевым прицелом карабина калибра 7.62 мм. Об этом сообщает в Facebook директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, это был карабин на американской платформе AR в калибре 7.62 мм с, "похоже, недорогим" китайским оптическим прицелом XD Precision.

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле

Сейчас правоохранители ожидают финальных результатов экспертизы. По предварительной информации это оружие "тяжело назвать высокоточным" для снайперской стрельбы.

Читайте также: Убийство в Киеве. Авто засветилось в деле о финансировании "ДНР"