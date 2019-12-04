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У Авакова показали оружие, из которого убили сына депутата: фото

У Авакова показали оружие, из которого убили сына депутата: фото - Фото
Автомобиль Соболева на месте преступления (Фото: Юрий Бутусов/Facebook)
04.12.2019, 06:32

По предварительной информации, карабин не был высокоточным

Трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, вероятно, убили из модифицированного дешевым прицелом карабина калибра 7.62 мм. Об этом сообщает в Facebook директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, это был карабин на американской платформе AR в калибре 7.62 мм с, "похоже, недорогим" китайским оптическим прицелом XD Precision.

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Сейчас правоохранители ожидают финальных результатов экспертизы. По предварительной информации это оружие "тяжело назвать высокоточным" для снайперской стрельбы.

  • 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын.
  • 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально.
  • 3 декабря журналист Юрий Бутусов рассказал о личностях подозреваемых. По его словам, они были членами подразделения "Аратта" Украинской добровольческой армии (УДА). УДА прокомментировали покушение с участием их экс-бойцов. 

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AR оружие убийство покушение сын карабин Вячеслав Соболев XD Precision
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