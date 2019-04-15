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15.04.2019, 12:46

Спасал жизни военных: в Донбассе погиб 20-летний медик - фото

Спасал жизни военных: в Донбассе погиб 20-летний медик - фото - Фото
Николай Волков (фото - facebook.com/yana.hospitallers)

Николай Волков получил смертельное ранение в голову, был в коме три дня

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Сегодня, 15 апреля, от тяжелых ранений умер 20-летний медик-госпитальер Николай Волков с позывным "Смурфик". Об этом сообщила основатель батальона Госпитальеры Яна Зинкевич в Facebook.

Боец 8-го батальона Аратта, медик-госпитальер получил смертельное ранение в голову от пули снайпера боевиков.

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Фото: facebook.com/yana.hospitallers

"Для вражеских снайперов нет правил, медики и парамедики - для них желаемые цели", - отметила Зинкевич.

В течение трех дней Волков находился в коме, у него был поврежден мозг.

2 апреля 2019 года в Донбассе погибла пулеметчица батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Яна Червона (позывной "Ведьма") и ее сослуживец Александр Милютин.

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Теги: война, Донбасс, медик, николай волков, смурфик
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