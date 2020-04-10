Спасатели продолжают тушить очаги пожаров в Зоне отчуждения: огонь не унимается

Пожар в Чернобыльской зоне (Фото: Ярослав Емельяненко/ЕРА)

На утро 10 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить отдельные очаги горения травы, камыша и лесной подстилки на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, в том числе воздушной. Очаги купируют три самолета Ан-32П и два вертолета ГСЧС, осуществлено около 67 сбросов воды (до 154 тонн).

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В ведомстве сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в норме. Мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

4 апреля вблизи Владимировки в ЧЗО зафиксирован в ерховой пожар.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" фон - 260 мкР/ч, площадь возгорания в ЧЗО – 20 га.

7 апреля в 6 утра в ГСЧС сообщили, что продолжается тушение двух очагов пожаров. Радиационный фон в Киеве и области - в норме.

В тот же день в Киевской области задержали подозреваемого в поджоге , ставшем причиной лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.