Спасатели продолжают тушить очаги пожаров в Зоне отчуждения: огонь не унимается

На утро 10 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить отдельные очаги горения травы, камыша и лесной подстилки на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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К тушению пожаров привлечено 379 человек и 100 единиц техники, в том числе воздушной. Очаги купируют три самолета Ан-32П и два вертолета ГСЧС, осуществлено около 67 сбросов воды (до 154 тонн).
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В ведомстве сообщили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в норме. Мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.