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10.01.2019, 20:45

Спасатели уже знают, где находится пропавший в Карпатах турист

Спасатели уже знают, где находится пропавший в Карпатах турист - Фото
Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

Лыжник смог добраться до домика лесника и позвонил в службу 101

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Турист, который заблудился в Карпатах 6 января, смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям. Об этом сообщила пресс-секретарь ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр, передает Еспресо.TV.

Он сказала, что лыжник позвонил в службу 101 под вечер 10 января.

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"Сейчас формируется группа, определяется, где именно находится этот домик", - отметила Батыр.

По ее словам, лыжник сообщил, что жив и что рядом с ним находятся определенные ориентиры, которые помогут спасателям и поисковой группе определить, где именно расположен этот домик, и отправиться ему на помощь.

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Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжаются с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба.

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Теги: Карпаты, ГСЧС, лыжник, Гемба
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