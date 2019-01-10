Спасатели уже знают, где находится пропавший в Карпатах турист

Поиски лыжника (фото - ГСЧС)

Турист, который заблудился в Карпатах 6 января, смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям. Об этом сообщила пресс-секретарь ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр, передает Еспресо.TV.

Он сказала, что лыжник позвонил в службу 101 под вечер 10 января.

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"Сейчас формируется группа, определяется, где именно находится этот домик", - отметила Батыр.

По ее словам, лыжник сообщил, что жив и что рядом с ним находятся определенные ориентиры, которые помогут спасателям и поисковой группе определить, где именно расположен этот домик, и отправиться ему на помощь.

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Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжаются с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба.