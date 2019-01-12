Спасенные моряки возвращаются из Турции в Украину

Фото: МинВОТ

Украинские моряки, пострадавшие при крушении торгового судна у берегов Турции, возвращаются в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Они должны прилететь в Одессу.

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"Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу", - написал Сибига.

Ранее дипломаты сообщали, что моряки из столицы Турции Анкары должны поехать в Стамбул для решения всех финансовых вопросов и возмещения от страховой компании.

7 января в результате аварии грузового судна VOLGO BALT 214 у берегов Турции погибли четверо граждан Украины. Выжили и находились в больнице семеро украинцев.

Судно перевозило уголь и затонуло у северного побережья Турции. Она входило в порты оккупированных Россией Керчи и Феодосии в 2014-15-х годах. На борту было 3000 т угля, который везли из российского порта Азов в турецкий порт Самсун. Порт Азов в Ростовской области РФ часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса.