Специалисты выяснили, как взломали сайт Нацполиции - МВД

В МВД отметили, что расследование по делу взлома сайта Нацполиции продолжается

Киберспециалисты установили, каким образом взломали сайт Нацполиции. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

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По его словам, расследование по делу взлома сайта Нацполиции продолжается.

"Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту", - отметил Гончаров.

Других подробностей он не сообщил.

23 сентября зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу сайта Национальной полиции.

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Арина Толина

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